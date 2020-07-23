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В Чите проходит выставка картин ветерана Великой Отечественной

В Чите проходит выставка картин ветерана Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
Натюрморты, портреты и пейзажи художника Владимира Кодина выставлены в музейно-выставочном центре края

В Забайкальском крае демонстрируется персональная выставка полотен Владимира Ефимовича Кодина. Экспозиция работ из частных коллекций раскрывает незаурядный талант читинского живописца и графика, ветерана Великой Отечественной войны. Показ приурочен к 95-летию со дня рождения автора.

- На нашей выставке представлены натюрморты, портреты, а также пейзажи, написанные художником в разные годы его творческого пути. Работы автора лиричны и многообразны. Любители искусства увидят деревенский, городской, ландшафтный пейзажи, в каждом из которых присутствует природа Забайкалья во всех её проявлениях, – поделилась заместитель директора музейно-выставочного центра Алена Родина.

Владимир Кодин – участник Великой Отечественной войны. На фронт был отправлен в мае 1944 года, в марте 1945 года получил тяжёлое ранение в голову, но, несмотря на это, продолжил воевать. С фронта Владимир Ефимович вернулся с орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». В 1953 году после окончания Иркутского областного художественного училища приступил к работе в качестве художника-исполнителя в Читинское отделение художественного фонда, где проработал всю жизнь. Владимир Ефимович всегда находил время для творчества. На стенах дома художника постоянно появлялись новые полотна. На сегодняшний день судьба большинства работ осталась неизвестной. В семье Владимира Кодина сохранились лишь несколько десятков небольших пейзажей и натюрмортов. Большинство картин живописца находятся в частных коллекциях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Чита выставка ветеран Великая Отечественная
 
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