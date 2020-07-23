Необычный проект «Детство без опасности» стартовал в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В 53% от всех ДТП в республике пострадавшими стали дети



В Бурятии дан старт федеральному проекту «Детство без опасности». Накануне в Улан-Удэ состоялась его презентация, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Медики перинатального центра несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.



- Более 53 % от общего количества ДТП (33 происшествия) с детьми составляют аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры. В половине случаев травмы получили малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть именно та категория несовершеннолетних, перевозка которых должна осуществляться в автокресле. Однако многие родители продолжают пренебрегать безопасностью своих детей в автомобиле и перевозят их с нарушением ПДД, - сообщил врио начальника УГИБДД МВД по Бурятии Леонид Минаев.



С начала года сотрудники ГИБДД выявили свыше 2000 подобных нарушений.



