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Необычный проект «Детство без опасности» стартовал в Бурятии

Необычный проект «Детство без опасности» стартовал в Бурятии
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В 53% от всех ДТП в республике пострадавшими стали дети

В Бурятии дан старт федеральному проекту «Детство без опасности». Накануне в Улан-Удэ состоялась его презентация, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Медики перинатального центра несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

- Более 53 % от общего количества ДТП (33 происшествия) с детьми составляют аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры. В половине случаев травмы получили малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть именно та категория несовершеннолетних, перевозка которых должна осуществляться в автокресле. Однако многие родители продолжают пренебрегать безопасностью своих детей в автомобиле и перевозят их с нарушением ПДД, - сообщил врио начальника УГИБДД МВД по Бурятии Леонид Минаев.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили свыше 2000 подобных нарушений.

ГИБДД дети
 
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