Пожелания по наполнению сайта принимаются до 24 июля
22 июля в Иркутской области прошло онлайн-обсуждение нового интернет-портала для молодёжи. Планируется, что новая платформа станет базой талантливой молодёжи региона.
В рамках онлайн-обсуждения состоялась презентация возможностей нового ресурса. Молодые жители Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет смогут размещать свои достижения в сферах: общественная деятельность, спорт, творчество, профессия, наука, учёба, добровольчество.
Пользователям портала будут присваиваться баллы за достижения, и за них можно будет получить призы от партнёров проекта. В разделе «Активисты Иркутской области» будут показываться лидеры рейтинга. Предполагается, что благодаря этому работодатели смогут подобрать себе квалифицированных сотрудников.
Также платформа станет базой для проведения регионального конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах». В 2020 году он переводится в онлайн-формат. Конкурсанты смогут загружать все необходимые документы для участия в личном кабинете интернет-платформы.
В настоящее время остается открытым вопрос о доменном имени нового сайта. Предлагаются несколько вариантов: molaktiv.ru, irkmol.ru, liftmol.ru.
В онлайн-обсуждении приняли участие представители органов по работе с молодёжью из Иркутска, Ангарска, Черемхово и других городов и районов области, представители общественной палаты региона, молодёжного правительства, молодёжного парламента при законодательном собрании региона, а также различных молодёжных объединений. Они внесли свои предложения о работе портала.
Свои пожелания по наполнению сайта и его названию могут внести и все заинтересованные жители региона. Информацию можно направить в министерство по молодёжной политике (e.p.kazantseva@govirk.ru). Предложения принимаются до 17:00 24 июля, сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.
В Иркутской области запустят интернет-портал для талантливой молодёжи
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