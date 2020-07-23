В Улан-Удэ продолжается строительство третьего моста через Уду

Начато строительство надземного пешеходного перехода по улице Приречная
В столице Бурятии продолжается строительство третьего моста через реку Уда.
- До конца лета планируется устройство опор на подземном пешеходном переходе. На сегодня идёт оценочная компания земельных участков, общее количество участков – 95. 11 из них переданы в безвозмездное бессрочное пользование ГКУ «Бурятрегионавтодор». Как заказчику нам разрешено строительство, – рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Евгений Дюртеев.
По информации пресс-службы минтранса РБ, на левом берегу реки Уда трасса начнётся на перекрёстке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева. Для увеличения пропускной способности перекрёстка в начале трассы предусмотрено кольцевое пересечение улиц. Надземный пешеходный переход длиной 32 м служит для безопасного и беспрепятственного перемещения людей через проезжую часть улицы Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспортных средств. Трасса пересекает существующую улицу Радиостанция на разных уровнях. Для съезда на существующую улицу проектом предусмотрены однополосные съезды.
На правом берегу реки предусмотрены две транспортных развязки на разных уровнях с улицей Лазо и с улицей 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо выполнен неполный клеверный лист городского типа. Далее трасса пересекает пути ВСЖД, будут построены 8 подпорных стен и путепровод тоннельного типа. После пересечения железной дороги трасса будет следовать в створе улицы Транспортная на протяжении 600 метров.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, 17 июля Бурятию посетил зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Во время рабочей поездки он посмотрел ход строительства третьего моста через Уду. Зампред федерального правительства подчеркнул, что в Бурятии активно ведётся строительство дорожной сети. Для этого республика получит из федерального бюджета дополнительно 300 миллионов рублей строительство дорожной сети.
В этом году на мосту освоено порядка 95 миллионов рублей. Планируемый лимит финансирования на 2020 год – 505 миллионов рублей. Общая стоимость проекта 7,5 миллиардов рублей.
- Правительство Бурятии относится к этому строительству серьёзно и все вопросы сразу решаются. Технологических сложностей пока не возникало, сейчас уже начато строительство надземного пешеходного перехода по улице Приречная. Пробурены и забетонированы четыре сваи. После устройства буронабивных столбов надземного пешеходного перехода начнется устройство таких столбов на опорах № 2, 3 моста через реку Уда. Заключены договора с субподрядчиками для выполнения работ по строительству путепровода тоннельного типа. С железной дорогой также вопросы решаются, земля дана в субаренду под железной дорогой, субподрядная организация определена, процесс весь идет, – рассказал руководитель проекта «Хотьковский автомост» Игорь Евстегнеев.
В Улан-Удэ продолжается строительство третьего моста через Уду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Начато строительство надземного пешеходного перехода по улице Приречная
Медицинские специалисты были отмечены почётными грамотами и памятными медалями
Натюрморты, портреты и пейзажи художника Владимира Кодина выставлены в музейно-выставочном центре края
Победителям были вручены сертификаты
Школьники исследовали колонии большого баклана на Братских островах
«Всё, что светится и сверкает - это наша работа», говорят специалисты
Жители Бурятии хвастаются снимками кометы Neowise
В 53% от всех ДТП в республике пострадавшими стали дети
Оказалось, невысокая скала имеет большую историю
22 июля гостиница в селе Курумкан стала местом проведения ночных пожарно-тактических занятий
Стало известно, как будет выглядеть ледовый городок на площади Советов
В республике ожидаются ливни и сильный ветер
Оборудование приобретено в рамках госпрограммы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
Отличились выпускники из улуса Аргада
Вероятно, медвежонок играл с белочкой