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Улан-удэнцев удивила скала во дворе частного дома

Улан-удэнцев удивила скала во дворе частного дома
Общество,  Фото:страница Владимира Матханова
Оказалось, невысокая скала имеет большую историю

В центре Улан-Удэ за торговым домом «Верхнеудинск» во дворе частного дома стоит скала. Фотографией необычного двора поделился бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов на странице в Facebook.

Небольшая скала стоит прямо посередине двора и разделяет дом и огород. Горожане удивляются, как такое могло случиться.



В комментариях на странице Владимира Матханова пользователи Сети пишут: «Царь горы живет видимо)))» «Да и сам участок очень странно размежеван, места для стандартных построек отсутсвует, хотя можно было очень интересно обыграть ландшафт», «Сегодня на неё смотрела».

Подписчики рассказали, что на самом деле эта скала – утёс «Камушек», который был знаковой достопримечательностью Верхнеудинска и смотровой площадкой: «Камешек - достаточно известная достопримечательность Верхнеудинска. Только был он выше и больше».

Известно, что скала служила местом почитания паломников. В середине 19 века там был воздвигнут высокий бронзовый крест, к которому стали проводить крестные ходы от Вознесенской церкви.

- Судя по археологической разведке, проведённой в 1988 г. археологом А.В. Тиваненко и автором этих строк, скала «Камень» с древности являлась местом почитания еще местных аборигенных народов. «…Позади Заудинского предместья утес, который с возвышенностью, идущей от него в обе стороны, был древним берегом Уды. На утесе поставлено два креста. Сюда, в день сошествия Св. Духа, бывает крестный ход из Вознесенской церкви. Вид с утеса на город довольно порядочный….», - писал краевед Анатолий Жалсараев.

В ноябре 1927 года Горсовет Верхнеудинска объявил заудинский «Камушек» памятником природы и запретил добычу бутового камня. Однако в феврале 1930 года Совнарком БМАССР по предложению Бурпрофсовета разрешил использовать камень Заудинской скалы «Камушек» в хозяйственных целях. И сейчас от скалы остался останец высотой не более 3-4 метров.

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