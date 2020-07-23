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В посёлках Агинского округа временно отключат телерадиовещание

В посёлках Агинского округа временно отключат телерадиовещание
Общество,  Фото:pixabay.com
Профилактические работы пройдут во второй половине дня с 27 по 29 июля

Временное отключение вещания возможно с 27 по 29 июля в посёлках Орловский и Новоорловск Агинского Бурятского округа с 12:00 до 17:00. Возможные отключения связаны с проведением монтажных работ на объектах цифровой телерадиовещательной сети.

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ телевидение радио
 
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