Профилактические работы пройдут во второй половине дня с 27 по 29 июля
Временное отключение вещания возможно с 27 по 29 июля в посёлках Орловский и Новоорловск Агинского Бурятского округа с 12:00 до 17:00. Возможные отключения связаны с проведением монтажных работ на объектах цифровой телерадиовещательной сети.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В посёлках Агинского округа временно отключат телерадиовещание
Общество, Фото:
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