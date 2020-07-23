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В Бурятии проведут конкурс юмористических видео на бурятском языке

В Бурятии проведут конкурс юмористических видео на бурятском языке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки на участие принимаются до 18 сентября

В Бурятии проводится первый республиканский конкурс юмористических видеороликов на бурятском языке. В нём могут принять участие представители любых национальностей без возрастных ограничений, владеющие бурятским языком. Тексты, используемые в видеороликах, могут быть на любом диалекте бурятского языка. Допускается использование слов на других языках, если это оправдано художественным и творческим замыслом участника или творческой группы.

Творческие работы принимаются в номинациях:
- Юмористические ролики, вайны «Энеэлдэе!» (на любые темы);
- Юмористические ролики «Нютагайм һонинууд» (шуточный новостной сюжет);
- Юмористические ролики «Хүхюу хонхо» (школьные приключения, истории);
- «Зар тунхаг» (рекламные ролики на бурятском языке).

Сроки подачи заявок для участия в конкурсе – до 18 сентября. Заявки принимаются в республиканском центре народного творчества на e-mail: kddrсnt@mail.ru с пометкой «ЭНЕЭЛДЭЕ».

Продолжительность юмористических роликов должна составлять не более 3 минут, рекламных роликов и вайнов – не более 1 минуты. В информационную заставку видеоролика должны быть включены Ф.И.О. автора, название видеоролика, название конкурса, номинация, тематика конкурсной работы. Представленные на конкурс видеоролики, имеющие брак в изображении или в звуке, к рассмотрению не допускаются. Их содержание не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

С 21 сентября по 5 октября пройдут просмотры видеоматериалов участников конкурса, заседания членов жюри и оргкомитета, определение победителей. С 24 сентября по 5 октября состоится голосование на сайте минкультуры РБ для определения обладателя «Приза зрительских симпатий».

В октябре наградят дипломантов I, II, III степени по номинациям и обладателя гран-при. Также лучшие видеоролики покажут на праздничном концерте, посвящённом Дню бурятского языка. Все остальные участники получат электронные дипломы за участие. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

Возрастное ограничение 0+
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