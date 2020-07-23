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В Бурятии одноклассники в честь 15-летия выпуска совершили добрый поступок

В Бурятии одноклассники в честь 15-летия выпуска совершили добрый поступок
Общество,  Фото:argada_2020
Отличились выпускники из улуса Аргада

В 2005 году в Аргадинской средней школе, которая находится в улусе Аргада Курумканского района Бурятии, состоялся 49-й выпуск. В этом году эти выпускники празднуют 15-летие со дня окончания школы. В честь этого события друзья подарили родному улусу большую надпись «Аргата».

Мужчины собрались и дружно взялись за строительные работы. Привезли строительные инструменты, бетономешалку, а работали все вместе. Видео появилось на странице argada_2020 в Instagram.



Пользователи хвалят одноклассников за проделанный труд. «Молодцы», «С юбилеем, так держать», «Как хорошо и какие молодцы», - пишут люди в комментариях. 
школы
 
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