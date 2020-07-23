В Бурятии одноклассники в честь 15-летия выпуска совершили добрый поступок









Пользователи хвалят одноклассников за проделанный труд. «Молодцы», «С юбилеем, так держать», «Как хорошо и какие молодцы», - пишут люди в комментариях.



В 2005 году в Аргадинской средней школе, которая находится в улусе Аргада Курумканского района Бурятии, состоялся 49-й выпуск. В этом году эти выпускники празднуют 15-летие со дня окончания школы. В честь этого события друзья подарили родному улусу большую надпись «Аргата».Мужчины собрались и дружно взялись за строительные работы. Привезли строительные инструменты, бетономешалку, а работали все вместе. Видео появилось на странице argada_2020 в Instagram.