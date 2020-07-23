В фондах музея появились новые предметы быта старообрядцев
В Бурятии впервые за долгое время сотрудники этнографического музея народов Забайкалья выехали в этнографическую экспедицию, и первой остановкой стало село Тарбагатай.
В начале мая в администрацию музея обратился Николай Иольевич Яковлев с просьбой посмотреть и отобрать предметы материальной культуры старообрядцев для пополнения фондов музея.
Уже в июле члены экспертной фондово-закупочной комиссии музея посмотрели предметы и отобрали самые интересные экземпляры: корзина из корня кедра конца ХIХ века, самопрялка первой четверти ХХ века, пояса домотканные первой половины ХХ века, кирка первой половины ХХ века, кайло первой половины ХХ века и другие предметы быта старообрядцев.
В ближайшее время посетители смогут увидеть предметы в старообрядческом комплексе. Музей планирует пополнить также коллекцию предметов материальной культуры бурят, сообщает пресс-служба этнографического музея народов Забайкалья.
Этнографический музей в Бурятии пополнился новыми экспонатами
Общество, Фото:
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