Этнографический музей в Бурятии пополнился новыми экспонатами

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея

В фондах музея появились новые предметы быта старообрядцев



В Бурятии впервые за долгое время сотрудники этнографического музея народов Забайкалья выехали в этнографическую экспедицию, и первой остановкой стало село Тарбагатай.



В начале мая в администрацию музея обратился Николай Иольевич Яковлев с просьбой посмотреть и отобрать предметы материальной культуры старообрядцев для пополнения фондов музея.



Уже в июле члены экспертной фондово-закупочной комиссии музея посмотрели предметы и отобрали самые интересные экземпляры: корзина из корня кедра конца ХIХ века, самопрялка первой четверти ХХ века, пояса домотканные первой половины ХХ века, кирка первой половины ХХ века, кайло первой половины ХХ века и другие предметы быта старообрядцев.



В ближайшее время посетители смогут увидеть предметы в старообрядческом комплексе. Музей планирует пополнить также коллекцию предметов материальной культуры бурят, сообщает пресс-служба этнографического музея народов Забайкалья.

