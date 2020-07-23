В Улан-Удэ осуждённые нарисовали скалу Шаманку в столовой колонии

Кружки изобразительного искусства в колониях являются одними из самых популярных



В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №2, состоящие в кружке изобразительного искусства, превратили стену столовой учреждения в живописное полотно. Теперь там изображен пейзаж озера Байкал - скала Шаманка на острове Ольхон.



Кружки изобразительного искусства в исправительных учреждениях республики являются одними из самых популярных среди осужденных. Приобретенные здесь умения и навыки осуждённые применяют при оформлении стенгазет, стендов и плакатов, а также украшают стены помещений в учреждении художественной росписью.



- Участие осуждённых в кружковой работе способствует реализации их способностей, приобретению определенных знаний, умений и навыков, необходимых для ресоциализации в обществе, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



