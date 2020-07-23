Кружки изобразительного искусства в колониях являются одними из самых популярных
В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №2, состоящие в кружке изобразительного искусства, превратили стену столовой учреждения в живописное полотно. Теперь там изображен пейзаж озера Байкал - скала Шаманка на острове Ольхон.
Кружки изобразительного искусства в исправительных учреждениях республики являются одними из самых популярных среди осужденных. Приобретенные здесь умения и навыки осуждённые применяют при оформлении стенгазет, стендов и плакатов, а также украшают стены помещений в учреждении художественной росписью.
- Участие осуждённых в кружковой работе способствует реализации их способностей, приобретению определенных знаний, умений и навыков, необходимых для ресоциализации в обществе, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали скалу Шаманку в столовой колонии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кружки изобразительного искусства в колониях являются одними из самых популярных
В скандале об увольнении Тамары Бидагаевой появились новые обстоятельства
После большого ремонта восстановлена баскетбольная площадка по улице Жердева
Действие карты продлили до конца календарного года
Известный шоумен наслаждается отдыхом в Аршане
Продолжаются поиски двух телят яков
Ледокол – один из самых известных памятников Иркутска
Приехать в Ангарск лично немец не смог из-за пандемии
Подобных явлений ранее в заповеднике не наблюдали
После продажи гаджета мужчина вернулся и продолжил распитие алкоголя
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов
Церковный обряд состоялся в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани
Традиционно краевой конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» проводился в посёлке Агинское
Также этими ставнями можно защитить окна от росомах
Наибольшие лимиты - лимиты на добычу соболя, кабарги и косули