В Улан-Удэ суд оправдал врача, уволенного из-за вспышки COVID-19

В скандале об увольнении Тамары Бидагаевой появились новые обстоятельства
Железнодорожный суд Улан-Удэ вынес постановление о прекращении производства по делу об административном нарушении в отношении экс-главврача городской больницы №4 Тамары Бидагаевой. Она обвинялась по статье 6.3. «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Решение суда вступило в силу в конце прошлой недели, информация опубликована на сайте райсуда.
Как сообщал «Байкал-Daily», скандал произошёл в апреле из-за вспышки коронавируса в больнице. 10 сотрудников медучреждения заразились COVID-19. Некоторые имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Глава Бурятии Алексей Цыденов «за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина» потребовал увольнения Тамары Бидагаевой.
Произошедшее всколыхнуло общественность. В Сети создали петицию к главе Бурятии в поддержку уволенного главврача.
В июне на место Тамары Бидагаевой была назначена бывший заместитель министра здравоохранения Наталья Бухольцева.
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Общество, Фото:
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