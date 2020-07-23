В Бурятии вручили награды работникам центра медицины катастроф

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Медицинские специалисты были отмечены почётными грамотами и памятными медалями



В Бурятии 22 июля состоялось торжественное вручение почётных грамот правительства республики, министерства здравоохранения региона, а также вручение памятных медалей медицинским работникам территориального центра медицины катастроф РБ.



За многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие системы здравоохранения Бурятияи грамоты правительства республики были вручены:

- Дмитрию Пахомову, фельдшеру бригады экстренного реагирования ТЦМК;

- Ирине Лымарь, начальнику плано-экономического отдела;

- Светлане Августовской, главному бухгалтеру.



Как сообщает пресс-служба минздрава РБ, почётной грамотой ведомства была отмечена Татьяна Вакарина, главная медицинская сестра.



Юбилейными медалями «140 лет уголовно-исполнительной системе России» были удостоены:

- Сергей Филатов, заведующий ОСМП, подполковник ВС в запасе;

- Алексей Антошин, врач-анестезиолог-реаниматолог бригады экстренного реагирования, подполковник ВС в запасе.

