Стритбольная площадка в кварталах Улан-Удэ стала центром дворового спорта

После большого ремонта восстановлена баскетбольная площадка по улице Жердева



Самая обыкновенная парковка у девятиэтажки в Улан-Удэ стала центром дворового спорта для детей и подростков из соседних домов и кварталов.



Дворовый инструктор Павел Александрович Клюев работает свыше 10 лет в 43-44 кварталах. Занимается с детьми и взрослыми, организует активные спортивные занятия и соревнования на улице. На тренировке у инструктора еженедельно бывают примерно 200-300 детей и взрослых. Как правило, спортом и физкультурой дети занимаются в парках и на спортивных площадках во дворах. Но иногда появляются особенно любимые места, потому что там удобно и сделано так, как нужно.



И этим местом всегда была неформальная площадка на парковке дома по улице Жердева, 40. Здесь даже сам дворовый инструктор играл в баскетбол в детстве, он вместе с друзьями её построил, а сегодня уже сам тренирует новые поколения спортсменов.



Сам двор успешно вошёл в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.». В июне-июле подрядная организация провела здесь большой ремонт: расширила парковку, проезды, установила новые бордюры и, самое главное, сохранила баскетбольную площадку. На время ремонта демонтировала стойку с баскетбольным щитом, а потом снова вернула её на место. Строители постарались: по просьбе инструктора и детей занизила бордюры возле щита, чтобы игроки не спотыкались и не падали во время игры, а также сделала особенно ровный асфальт на самой площадке.



Во время ремонта двора дети вместе с инструктором Павлом Клюевым не теряли время зря: сами собрали деньги на фанеру и краску, и сами сделали и покрасили новый баскетбольный щит. После окончания асфальтирования дети нанесли разметку стритбольной площадки, и сразу же начали играть, уже счастливые и довольные. Сейчас на новой площадке играют дети всех 40-х кварталов.



12 августа, в День физкультурника, инструктор планирует традиционно провести турнир среди дворовых команд, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, сообщает управление по информационной политике.

