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Бурятский оперный театр продлил действие «Карты почётного гостя»

Бурятский оперный театр продлил действие «Карты почётного гостя»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Действие карты продлили до конца календарного года

В прошлом году Бурятский театр оперы и балета сделал спецпредложение для горожан и выпустил в продажу «Карту почётного гостя». В карте в виде буклета было множество купонов на посещение спектаклей и различные предложения от партнёров – ресторанов «Тенгис» и «Voyage».

Срок действия буклета в ресторанах изначально действовал до конца 2020 года, а купоны в театр действовали только до конца июня. В итоге, жители Бурятии, купившие «Карту почётного гостя» не успели насладиться спектаклями театра из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер.

Улан-удэнцы писали: «Я тоже покупала такую книжку. Где узнать, будет ли продлен срок использования?», «Вот на следующий сезон продлили бы», «Мы же не виноваты, что театры закрыли, а покупали карту за деньги».

Заместитель директора по развитию Бурятского театра оперы и балета Владимир Иринчеев прокомментировал ситуацию «Байкал-Daily».

- Мы приняли решение о продлении действия карты, она будет действовать до конца календарного года. Все условия, которые прописаны в карте, остаются действительными, единственное – меняется дата. Продлили до конца 2020 года, - рассказал он.
театр оперы и балета
 
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