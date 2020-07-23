Бурятский оперный театр продлил действие «Карты почётного гостя»

Действие карты продлили до конца календарного года



В прошлом году Бурятский театр оперы и балета сделал спецпредложение для горожан и выпустил в продажу «Карту почётного гостя». В карте в виде буклета было множество купонов на посещение спектаклей и различные предложения от партнёров – ресторанов «Тенгис» и «Voyage».



Срок действия буклета в ресторанах изначально действовал до конца 2020 года, а купоны в театр действовали только до конца июня. В итоге, жители Бурятии, купившие «Карту почётного гостя» не успели насладиться спектаклями театра из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер.



Улан-удэнцы писали: «Я тоже покупала такую книжку. Где узнать, будет ли продлен срок использования?», «Вот на следующий сезон продлили бы», «Мы же не виноваты, что театры закрыли, а покупали карту за деньги».



Заместитель директора по развитию Бурятского театра оперы и балета Владимир Иринчеев прокомментировал ситуацию «Байкал-Daily».



- Мы приняли решение о продлении действия карты, она будет действовать до конца календарного года. Все условия, которые прописаны в карте, остаются действительными, единственное – меняется дата. Продлили до конца 2020 года, - рассказал он.

