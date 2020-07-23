Продолжаются поиски двух телят яков
В Улан-Удэ вторую неделю продолжаются поиски «беглецов» из Этнографического музея народов Забайкалья. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в середине июля во время плановой ночной прогулки животных – яки сломали калитку и разбрелись по округе.
Двух животных нашли сразу. Велись поиски четырёх яков. Специалисты даже запускали квадрокоптер, с помощью которого обследовали территорию в сторону станции Дивизионная.
Сегодня стало известно, что двое из пропавших яков благополучно найдены. Теперь осталось найти только двух телят в возрасте 2 и 10 месяцев.
- Обрабатывается информация поступающая, совершались выезды на «Тропу здоровья», в посёлок Зелёный, в окрестности ипподрома и остановки «Стрелка». Как только информация поступает, мы приезжаем, - рассказала «Байкал-Daily» замдиректора по научной работе музея Саяна Викторовна.
Горожан, увидевших где-то яков, просят сообщить об их местонахождении по телефону (3012) 33-25-10 или 500-400.
В Улан-Удэ нашли часть сбежавших яков
Общество, Фото:
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