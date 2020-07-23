 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июля

22 Июля

Популярное

В Иркутске отметят 120-летний юбилей ледокола «Ангара»

В Иркутске отметят 120-летний юбилей ледокола «Ангара»
Общество,  Фото:Иркутский областной краеведческий музей
Ледокол – один из самых известных памятников Иркутска

7 августа исполняется 120 лет со дня спуска на воду ледокола «Ангара» – одного из наиболее узнаваемых памятников Иркутска и самого старого из сохранившихся ледоколов в мире.

В течение 2020 года Иркутский областной краеведческий музей активно готовился к празднованию юбилея судна. Уже сейчас все посетители музея могут увидеть обновлённое машинное отделение ледокола и прикоснуться к силовым агрегатам судна, сохранившим свой исторический облик. Для более комфортного ориентирования посетителей разработана навигация по отделу, установлены информационные таблички с названиями и описанием помещений, судовых механизмов. Проведён текущий ремонт ледокола «Ангара», а также разработана сметная документация на ремонт рубки капитана.

К юбилею судна выпущена новая линейка сувенирной и полиграфической продукции. Идёт активная подготовка передвижной планшетной выставки, посвящённой истории ледокола «Ангара», для экспонирования в муниципальных музеях Иркутской области. В скором времени для посетителей будет организована фотозона. А в праздничные дни августа с кормы до носовой мачты корабль украсят разноцветные сигнальные флажки.

В планах музея на 2021 год подготовка к изданию альбома о ледоколах «Ангара» и «Байкал».

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции внесли коррективы в запланированные музеем юбилейные торжества – по объективным причинам почти все их пришлось сократить или совсем отменить. Сейчас разрабатывается программа праздничных мероприятий с учетом введенных ограничений, сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.

Справка:

Ледокол «Ангара» – уникальное судно ледокольного типа, сохранившееся до наших дней. Ледокол построен в Англии, в городе Ньюкасл-апон-Тайн по заказу Комитета по постройке Сибирской железной дороги на стапеле верфи «Сэр В.Г. Армстронг, Витворт и Ко». В разобранном виде доставлен на Байкал в с. Лиственичное Иркутской губернии и собран в специально отстроенном доке. 25 июля (7 августа) 1900 года ледокол «Ангара» был спущен на воду и проработал на озере до 1962 года.

После вывода ледокола из состава действующего флота был уведен в порт Байкал, где простоял на приколе до 1965 года. Невзирая на все испытания и беды, обрушившиеся на него, в 1988 году благодаря усилиям активистов и стараниям Николая Францевича Салацкого, в то время занимавшего пост председателя областного отделения ВООПИК, ледокол вновь был поднят, уведен в Чертугеевский залив, отреставрирован и поставлен на стоянку, где и находится по настоящее время.

В 2015 году ледокол был возвращён в собственность Иркутской области и передан в ведение Иркутского областного краеведческого музея.

Сейчас на ледоколе представлена экспозиция «По волнам славного моря Байкал», проводятся интерактивные экскурсии, работает молодёжная военно-патриотическая организация «Святослав». На судне проводятся и другие культурно-массовые мероприятия, связанные с историческими датами, творческие встречи и концерты, фестивали детской песни и многое другое. За прошедшие четыре года на «Ангаре» побывало более 40 тысяч посетителей.

памятники истории ледокол юбилей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске отметят 120-летний юбилей ледокола «Ангара»
В Иркутске отметят 120-летний юбилей ледокола «Ангара»
Общество, 23.07.2020
Ледокол – один из самых известных памятников Иркутска
Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею ещё 400 часов
Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею ещё 400 часов
Общество, 23.07.2020
Приехать в Ангарск лично немец не смог из-за пандемии
В заповеднике в Бурятии обнаружили уникальный хвойный шар
В заповеднике в Бурятии обнаружили уникальный хвойный шар
Общество, 23.07.2020
Подобных явлений ранее в заповеднике не наблюдали
Улан-удэнец украл и продал во время застолья телефон
Улан-удэнец украл и продал во время застолья телефон
Общество, 23.07.2020
После продажи гаджета мужчина вернулся и продолжил распитие алкоголя
В Бурятии ожидаются дожди с грозами
В Бурятии ожидаются дожди с грозами
Общество, 23.07.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов
В Бурятии в честь иконы освятили храм в Новоильинске
В Бурятии в честь иконы освятили храм в Новоильинске
Общество, 22.07.2020
Церковный обряд состоялся в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани
В Забайкалье фестиваль гармонистов и частушечников пройдёт в онлайн-формате
В Забайкалье фестиваль гармонистов и частушечников пройдёт в онлайн-формате
Общество, 22.07.2020
Традиционно краевой конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» проводился в посёлке Агинское
В заказнике Иркутской области испытали ставни от медведей
В заказнике Иркутской области испытали ставни от медведей
Общество, 22.07.2020
Также этими ставнями можно защитить окна от росомах
В Бурятии утвердили лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов
В Бурятии утвердили лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов
Общество, 22.07.2020
Наибольшие лимиты - лимиты на добычу соболя, кабарги и косули
Стивен Сигал поблагодарил музей истории Бурятии за коллекции
Стивен Сигал поблагодарил музей истории Бурятии за коллекции
Общество, 22.07.2020
Особенно его заинтересовали гуннские артефакты
В Улан-Удэ сдают устное ЕГЭ по иностранным языкам
В Улан-Удэ сдают устное ЕГЭ по иностранным языкам
Общество, 22.07.2020
Экзамены проходят 2 дня – 22 и 23 июля
В селе Убур-Киреть в Бурятии снят карантин
В селе Убур-Киреть в Бурятии снят карантин
Общество, 22.07.2020
Населённый пункт был изолирован из-за вспышки коронавируса после похорон
В Иркутске представлены основные положения стратегии развития города
В Иркутске представлены основные положения стратегии развития города
Общество, 22.07.2020
Её приоритетами станут развитие человеческого капитала и создание комфортной среды для жизни
В Бурятии 6 застройщиков признаны банкротами
В Бурятии 6 застройщиков признаны банкротами
Общество, 22.07.2020
В скором времени в арбитражном суде республики рассмотрят вопрос о признании банкротом ещё одного застройщика
В Бурятии Совет отцов организовал велопробег до Щучьего озера
В Бурятии Совет отцов организовал велопробег до Щучьего озера
Общество, 22.07.2020
Родители постарались сделать для детей это время запоминающимся

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^