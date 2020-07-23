В Иркутске отметят 120-летний юбилей ледокола «Ангара»

Общество, Фото: Иркутский областной краеведческий музей

Ледокол – один из самых известных памятников Иркутска



7 августа исполняется 120 лет со дня спуска на воду ледокола «Ангара» – одного из наиболее узнаваемых памятников Иркутска и самого старого из сохранившихся ледоколов в мире.



В течение 2020 года Иркутский областной краеведческий музей активно готовился к празднованию юбилея судна. Уже сейчас все посетители музея могут увидеть обновлённое машинное отделение ледокола и прикоснуться к силовым агрегатам судна, сохранившим свой исторический облик. Для более комфортного ориентирования посетителей разработана навигация по отделу, установлены информационные таблички с названиями и описанием помещений, судовых механизмов. Проведён текущий ремонт ледокола «Ангара», а также разработана сметная документация на ремонт рубки капитана.



К юбилею судна выпущена новая линейка сувенирной и полиграфической продукции. Идёт активная подготовка передвижной планшетной выставки, посвящённой истории ледокола «Ангара», для экспонирования в муниципальных музеях Иркутской области. В скором времени для посетителей будет организована фотозона. А в праздничные дни августа с кормы до носовой мачты корабль украсят разноцветные сигнальные флажки.



В планах музея на 2021 год подготовка к изданию альбома о ледоколах «Ангара» и «Байкал».



Пандемия коронавируса и режим самоизоляции внесли коррективы в запланированные музеем юбилейные торжества – по объективным причинам почти все их пришлось сократить или совсем отменить. Сейчас разрабатывается программа праздничных мероприятий с учетом введенных ограничений, сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.



Справка:



Ледокол «Ангара» – уникальное судно ледокольного типа, сохранившееся до наших дней. Ледокол построен в Англии, в городе Ньюкасл-апон-Тайн по заказу Комитета по постройке Сибирской железной дороги на стапеле верфи «Сэр В.Г. Армстронг, Витворт и Ко». В разобранном виде доставлен на Байкал в с. Лиственичное Иркутской губернии и собран в специально отстроенном доке. 25 июля (7 августа) 1900 года ледокол «Ангара» был спущен на воду и проработал на озере до 1962 года.



После вывода ледокола из состава действующего флота был уведен в порт Байкал, где простоял на приколе до 1965 года. Невзирая на все испытания и беды, обрушившиеся на него, в 1988 году благодаря усилиям активистов и стараниям Николая Францевича Салацкого, в то время занимавшего пост председателя областного отделения ВООПИК, ледокол вновь был поднят, уведен в Чертугеевский залив, отреставрирован и поставлен на стоянку, где и находится по настоящее время.



В 2015 году ледокол был возвращён в собственность Иркутской области и передан в ведение Иркутского областного краеведческого музея.



Сейчас на ледоколе представлена экспозиция «По волнам славного моря Байкал», проводятся интерактивные экскурсии, работает молодёжная военно-патриотическая организация «Святослав». На судне проводятся и другие культурно-массовые мероприятия, связанные с историческими датами, творческие встречи и концерты, фестивали детской песни и многое другое. За прошедшие четыре года на «Ангаре» побывало более 40 тысяч посетителей.



