Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею ещё 400 часов

Ангарский музей часов получил в дар более 400 экземпляров часов советского производства. Решение передать всю собственную коллекцию ангарскому музею часов немецкий коллекционер Йоханнес Альтмеппен принял после визита в Ангарск. В августе прошлого года он уже подарил музею 181 экземпляр часов.
Йоханнес Альтмеппен – исследователь российских часов и старинных измерительных приборов, член немецкого общества хронометрии, один из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах из России.
В этот раз коллекционер отправил более 400 предметов почтой. В связи с пандемией лично приехать пока не может.
22 июля главный хранитель музея часов Баирма Бартанова показала новые экземпляры мэру Сергею Петрову.
- Ценность коллекции в том, что это часы советского производства конца 20-х – начала 30-х годов, то есть того времени, когда шло становление советской часовой промышленности. Коллекция подробно описана, это имеет большое научно-исследовательское значение. Общая коллекция Йоханнеса Альтмеппена – более 2000 единиц. Она очень интересна, обширна по составу, и это великое везение, что такие образцы пополнят экспозицию нашего музея, – пояснила Баирма Бартанова.
В связи с ограничительными мерами, а также из-за того, что с коллекцией будут работать специалисты, ангарчане и гости города смогут увидеть её не ранее, чем через год, сообщили в пресс-службе администрации города.