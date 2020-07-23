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Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею ещё 400 часов

Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею ещё 400 часов
Общество,  Фото:администрация Ангарска
Приехать в Ангарск лично немец не смог из-за пандемии

Ангарский музей часов получил в дар более 400 экземпляров часов советского производства. Решение передать всю собственную коллекцию ангарскому музею часов немецкий коллекционер Йоханнес Альтмеппен принял после визита в Ангарск. В августе прошлого года он уже подарил музею 181 экземпляр часов.

Йоханнес Альтмеппен – исследователь российских часов и старинных измерительных приборов, член немецкого общества хронометрии, один из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах из России.

В этот раз коллекционер отправил более 400 предметов почтой. В связи с пандемией лично приехать пока не может.

22 июля главный хранитель музея часов Баирма Бартанова показала новые экземпляры мэру Сергею Петрову.

- Ценность коллекции в том, что это часы советского производства конца 20-х – начала 30-х годов, то есть того времени, когда шло становление советской часовой промышленности. Коллекция подробно описана, это имеет большое научно-исследовательское значение. Общая коллекция Йоханнеса Альтмеппена – более 2000 единиц. Она очень интересна, обширна по составу, и это великое везение, что такие образцы пополнят экспозицию нашего музея, – пояснила Баирма Бартанова.

В связи с ограничительными мерами, а также из-за того, что с коллекцией будут работать специалисты, ангарчане и гости города смогут увидеть её не ранее, чем через год, сообщили в пресс-службе администрации города. 




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