В заповеднике в Бурятии обнаружили уникальный хвойный шар

Подобных явлений ранее в заповеднике не наблюдали
15 июля на территории Байкальского природного заповедника в устье реки Улан-Бай – левобережного притока самой крупной заповедной реки Темник, был обнаружен необычный природный «подарок». Им стал шар диаметром около 20 см, сбитый горной рекой из хвои лиственницы.
Шар – тёмно-коричневый, как шкура медведя, очень красивый и приятный на ощупь, уютный, говорят сотрудники заповедника.
- Можно сказать, что это настоящий подарок Темника детям, ведь именно сейчас все сотрудники заповедника думают о том, как донести до гостей новой интерактивной площадки «Играя, познавай!» красоту естественных природных материалов, - сообщили в Байкальском заповеднике.
Подобное природное явление раньше никогда на территории заповедника не отмечалось. По словам сотрудников заповедника, о таком же явлении они не слышали от коллег из других особо охраняемых природных территорий.
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Общество, Фото:
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