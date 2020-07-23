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В заповеднике в Бурятии обнаружили уникальный хвойный шар

В заповеднике в Бурятии обнаружили уникальный хвойный шар
Общество,  Фото:baikalzapovednik.ru
Подобных явлений ранее в заповеднике не наблюдали

15 июля на территории Байкальского природного заповедника в устье реки Улан-Бай – левобережного притока самой крупной заповедной реки Темник, был обнаружен необычный природный «подарок». Им стал шар диаметром около 20 см, сбитый горной рекой из хвои лиственницы.

Шар – тёмно-коричневый, как шкура медведя, очень красивый и приятный на ощупь, уютный, говорят сотрудники заповедника.

- Можно сказать, что это настоящий подарок Темника детям, ведь именно сейчас все сотрудники заповедника думают о том, как донести до гостей новой интерактивной площадки «Играя, познавай!» красоту естественных природных материалов, - сообщили в Байкальском заповеднике.

Подобное природное явление раньше никогда на территории заповедника не отмечалось. По словам сотрудников заповедника, о таком же явлении они не слышали от коллег из других особо охраняемых природных территорий.
заповедник
 
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