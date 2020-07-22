Из колонии в Бурятии в один день вышли 17 человек

Они освободились условно-досрочно



В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске состоялся традиционный ритуал освобождения из учреждения по УДО. В один день условно-досрочно освободились сразу 17осуждённых.



Перед тем как покинуть исправительное учреждение, они выступили перед другими осужденными и рассказали о том, как они добились возможности освободиться досрочно. Также призвали других не нарушать режим содержании, работать и стремиться к освобождению.



С напутственными словами обратились представители администрации учреждения.



Все освободившиеся осуждённые характеризовались в учреждении положительно. Они загладили вред перед потерпевшими и получили рабочую специальность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



