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Из колонии в Бурятии в один день вышли 17 человек

Из колонии в Бурятии в один день вышли 17 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они освободились условно-досрочно

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске состоялся традиционный ритуал освобождения из учреждения по УДО. В один день условно-досрочно освободились сразу 17осуждённых.

Перед тем как покинуть исправительное учреждение, они выступили перед другими осужденными и рассказали о том, как они добились возможности освободиться досрочно. Также призвали других не нарушать режим содержании, работать и стремиться к освобождению.

С напутственными словами обратились представители администрации учреждения.

Все освободившиеся осуждённые характеризовались в учреждении положительно. Они загладили вред перед потерпевшими и получили рабочую специальность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

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