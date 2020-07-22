В Забайкалье фестиваль гармонистов и частушечников пройдёт в онлайн-формате

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Традиционно краевой конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» проводился в посёлке Агинское



В Забайкалье VII краевой конкурс-фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» состоится в дистанционном режиме с 10 по 21 августа. Такое решение принято в связи с продолжающимися ограничительными мерами по проведению культурно-массовых мероприятий.



Заявки и видеоматериалы для участия в конкурсе присылаются до 10 августа на электронную почту организаторов (agacnt@mail.ru) c пометкой «Конкурс –фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!». Участвовать могут как отдельные исполнители, так и ансамбли самодеятельного народного творчества, семейные ансамбли.



В конкурсе-фестивале предусмотрены номинации по вокальному исполнительству и народному инструментальному исполнительству в двух возрастных категориях: «до 18 лет» и «старше 18 лет».



С 10 до 18 августа присланные работы будут размещены на сайте. С 18 до 20 августа пройдёт интернет-голосование на присуждение приза «Зрительских симпатий», а также подведение итогов.



По результатам фестиваля будут определены три победителя в каждой номинации. Они получат электронный диплом лауреата и денежное награждение. 21 августа состоится гала-концерт лауреатов на канале YouTube. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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