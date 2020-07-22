Артистка цирка Дю Солей из Бурятии «состарила» себя с мужем

Следом она выложила фотографию очень гибкой старушки, которая закинула одну ногу на дорожный знак. «И да! Я буду такая бабушка!» - написала Баярма, поставив улыбающиеся смайлики.Баярма Зодбоева вышла замуж за Алана Пэрри – генерального менеджера сцены цирка Дю Солей - в 2017 году. Свадьбу сыграли в американском штате Портленд. В декабре у пары родился первенец. Сейчас семья живёт в Австралии.В соцсети Баярма регулярно радует своих подписчиков своей выдающейся гибкостью, публикуя зрелищные фотографии и видео. На её страницу подписано более 76 тысяч пользователей Сети.