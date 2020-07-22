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Артистка цирка Дю Солей из Бурятии «состарила» себя с мужем

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии «состарила» себя с мужем
Общество, 
Баярма Зодбоева с юмором отреагировала на вчерашнюю публикацию

Как сообщал «Байкал-Daily», артистка цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева призналась, что мечтает прожить со своим мужем Аланом Пэрри минимум до 90 лет. Об этом сообщили республиканские СМИ. 

Вчера знаменитая уроженка Бурятии отреагировала на данную публикацию. В Instagram она выложила фото, обработанное через мобильное приложение. На нём Баярма и Алан предстали в образе стариков.

- А вот так, примерно, мы будем выглядеть в свои счастливые 90, - подписала фото Баярма.




Следом она выложила фотографию очень гибкой старушки, которая закинула одну ногу на дорожный знак. «И да! Я буду такая бабушка!» - написала Баярма, поставив улыбающиеся смайлики.

Баярма Зодбоева вышла замуж за Алана Пэрри – генерального менеджера сцены цирка Дю Солей - в 2017 году. Свадьбу сыграли в американском штате Портленд. В декабре у пары родился первенец. Сейчас семья живёт в Австралии.

В соцсети Баярма регулярно радует своих подписчиков своей выдающейся гибкостью, публикуя зрелищные фотографии и видео. На её страницу подписано более 76 тысяч пользователей Сети.



цирк семьи
 
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