В заказнике Иркутской области испытали ставни от медведей

Также этими ставнями можно защитить окна от росомах



В Иркутской области сотрудники заказника Тофаларский испытали устойчивую к проявлениям звериного любопытства конструкцию ставней.



- Мы придумали дешёвый и практичный вариант ставней от медведей и росомах. Установили их на окна нескольких переходных зимовий. В течение года эксплуатации не было ни одного вскрытия! При этом фотоловушки фиксировали многократные подходы зверей и их поведение, – рассказал Владимир Богатырь, руководитель заказника.



Сотрудники поделились успешным опытом. Ставни делаются из шестимиллиметровой фанеры, надетой на восьмимиллиметровые штыри с резьбой и закреплённой на них шайбами с гайкой. Такие дюбеля вкручиваются в бревно гаечным ключом. Купить их можно в любом специализированном магазине крепежа.



По мнению специалистов, вполне вероятно, что такая гладкая деревянная плоскость, скрывающая от дикого зверя его отражение в стекле, не раздражает его. А насыпанный между брёвен молотый перец, отбивающий запахи из избушки, снижает степень любопытства зверя.



- Лишь однажды озорной медвежонок провёл лапкой по ставне, – сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

