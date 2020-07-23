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В Бурятии ожидаются дожди с грозами

В Бурятии ожидаются дожди с грозами
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, по южной половине ливни. Ветер северо-западный 6-11, при грозах 15-20 м/с.

Температура ночью +15+20, по северо-востоку +6+11, днём 23-28, при дожде +17+22 тепла.

В Улан-Удэ временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15 м/с. Температура ночью +17+19, днём +23+25 тепла.
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