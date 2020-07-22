В Забайкалье обнаружили бабочку из Северной Америки

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Необычную павлиноглазку заметили в Нерчинске



В Забайкальском крае уникальная бабочка посетила Нерчинскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Начальник станции Сергей Фёдоров при обходе территории заметил большой и необычный лист.



- Изначально спутал её с листом, пригляделся, оказалось это бабочка. Я был очень удивлён находке, впервые в нашей местности вижу такое необычное насекомое. Поместил её в банку, чтобы показать всем сотрудникам, после отпустил на свободу, – рассказал Сергей Фёдоров.



Найденная бабочка относится к виду павлиноглазок из подсемейства Agliinae. Уникальность встречи с этой бабочкой заключается в том, что её вид обитает в северных и восточных штатах США, Мексике и Гватемале. На Дальнем Востоке России обитают сходные виды, сообщает госветслужба Забайкальского края.

