Необычную павлиноглазку заметили в Нерчинске
В Забайкальском крае уникальная бабочка посетила Нерчинскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Начальник станции Сергей Фёдоров при обходе территории заметил большой и необычный лист.
- Изначально спутал её с листом, пригляделся, оказалось это бабочка. Я был очень удивлён находке, впервые в нашей местности вижу такое необычное насекомое. Поместил её в банку, чтобы показать всем сотрудникам, после отпустил на свободу, – рассказал Сергей Фёдоров.
Найденная бабочка относится к виду павлиноглазок из подсемейства Agliinae. Уникальность встречи с этой бабочкой заключается в том, что её вид обитает в северных и восточных штатах США, Мексике и Гватемале. На Дальнем Востоке России обитают сходные виды, сообщает госветслужба Забайкальского края.
В Забайкалье обнаружили бабочку из Северной Америки
Общество, Фото:
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