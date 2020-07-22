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В СИЗО Улан-Удэ на асфальте мелками нарисовали кота и осла

В СИЗО Улан-Удэ на асфальте мелками нарисовали кота и осла
Общество, 
Рисунки сделали осуждённые

В СИЗО-1 в Улан-Удэ для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых устроили день рисования на асфальте.

Подростки с помощью цветных мелков украсили яркими рисунками прогулочные дворы. Здесь они ежедневно проводят время на свежем воздухе.

По словам организаторов, ребята с энтузиазмом отнеслись к акции и выразили желание почаще проводить подобные мероприятия, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
СИЗО осужденные
 
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