В СИЗО Улан-Удэ на асфальте мелками нарисовали кота и осла

Рисунки сделали осуждённые



В СИЗО-1 в Улан-Удэ для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых устроили день рисования на асфальте.



Подростки с помощью цветных мелков украсили яркими рисунками прогулочные дворы. Здесь они ежедневно проводят время на свежем воздухе.



По словам организаторов, ребята с энтузиазмом отнеслись к акции и выразили желание почаще проводить подобные мероприятия, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

