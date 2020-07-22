Экзамены проходят 2 дня – 22 и 23 июля
22 июля в Улан-Удэ прошел первый день устной сдачи ЕГЭ по иностранным языкам (английский, немецкий и китайский). На первый день экзаменов было зарегистрировано 315 участников, явились 244 человека. Задействовано 5 пунктов проведения экзамена. Результаты экзаменов станут известны не позднее 2 августа.
Второй день экзаменов по предметам «Иностранные языки» (устно) участники основного периода сдадут завтра, 23 июля. 24 и 25 июля – резервные дни сдачи экзаменов. Основной период ЕГЭ закончится 25 июля.
Напомним, что 3 июля выпускники сдали экзамены по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по физике и истории, 16 июля – по химии и обществознанию, 20 июля – по иностранным языкам (письменно) и биологии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ сдают устное ЕГЭ по иностранным языкам
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