В селе Убур-Киреть в Бурятии снят карантин

Населённый пункт был изолирован из-за вспышки коронавируса после похорон
В Кяхтинском районе Бурятии провели медицинское наблюдение и лабораторное обследование у 83 контактных лиц больного СOVID-19. По результатам лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
В связи с этим на территории села Убур–Киреть Кяхтинского района снимается режим ограничительных мероприятий с 21 июля. Карантин снят в соответствии с распоряжением районной администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий был введён
в населённом пункте из-за вспышки заболевания коронавирусом после похорон
.
На территории села Анагустай продолжает действовать карантин до особого распоряжения, сообщили в пресс-службеадминистрации Кяхтинского района.
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Населённый пункт был изолирован из-за вспышки коронавируса после похорон
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