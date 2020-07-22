В селе Убур-Киреть в Бурятии снят карантин









На территории села Анагустай продолжает действовать карантин до особого распоряжения, сообщили в пресс-службеадминистрации Кяхтинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий был введён в населённом пункте из-за вспышки заболевания коронавирусом после похорон На территории села Анагустай продолжает действовать карантин до особого распоряжения, сообщили в пресс-службеадминистрации Кяхтинского района.

В Кяхтинском районе Бурятии провели медицинское наблюдение и лабораторное обследование у 83 контактных лиц больного СOVID-19. По результатам лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.В связи с этим на территории села Убур–Киреть Кяхтинского района снимается режим ограничительных мероприятий с 21 июля. Карантин снят в соответствии с распоряжением районной администрации.