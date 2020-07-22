В Бурятии военные уничтожили более 500 мишеней

На полигоне прошли занятия по огневой подготовке
В Бурятии с подразделениями мотострелкового соединения прошли занятия по огневой подготовке, в том числе и в ночных условиях.
Военным предстояло выполнить более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 метров.
Кроме огневой подготовки, военные продемонстрировали практические навыки в выборе огневой позиции, разведке целей, а также в смене огневых рубежей.
Завершающим этапом выполнения контрольного упражнения стала боевая стрельба из боевых машин пехоты с ходу и с короткими остановками. Командиры взводов, рот, батальонов и их заместители, заняв места наводчиков-операторов, показали навыки владения штатным вооружением. Следом контрольное упражнение выполнили штатные наводчики-операторы и командиры боевых машин.
По результатам выполнения контрольных упражнений комиссия управления соединения высоко оценила подготовку личного состава подразделений, сообщили в пресс-службе ВВО.
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