В Бурятии в честь иконы освятили храм в Новоильинске

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Церковный обряд состоялся в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани



21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий совершил чин Великого освящения храма в честь иконы Божией Матери Казанская в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии и Божественную литургию в новоосвящённом храме.



Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархии иеромонах Иов (Маркелов); благочинный Заиграевского округа протоиерей Михаил Елагин; настоятель храма иерей Евгений Антонов; первый священник, который участвовал в организации прихода, протоиерей Вадим Власов; священник, участвовавший в закладке камня на месте строительства храма, протоиерей Павел Юхно.



Перед проповедью митрополит Савватий от имени Улан-Удэнской и Бурятской епархии выразил сердечную благодарность и глубокую признательность Михаилу Вставскому и Марии Ивановой за значимый вклад в дело становления и развития православного прихода и строительства храма. Затем митрополит обратился к молящимся с архипастырской проповедью. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

