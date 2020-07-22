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В Бурятии утвердили лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов

В Бурятии утвердили лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов
Общество,  Фото:pixabay.com
Наибольшие лимиты - лимиты на добычу соболя, кабарги и косули

В Бурятии утверждены лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2012 года. Соответствующий указ был подписан главой республики Алексеем Цыденовым 20 июля.

Лимит на добычу косули составил 2589 особей, из них 1861 животное старше 1 года и 728 до года. У благородного оленя лимит добычи назначен в 1015 особей, 843 – старше 1 года, 172 – младше. У лосей – 394 особи, 336 – старше 1 года, 58 – до 1 года. Также стали известны лимиты на добычу кабарги (2763), дикого северного оленя (685), соболя (20486), рыси (304), медведя (640) и барсука (417). Об этом сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
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