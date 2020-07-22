Наибольшие лимиты - лимиты на добычу соболя, кабарги и косули
В Бурятии утверждены лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2012 года. Соответствующий указ был подписан главой республики Алексеем Цыденовым 20 июля.
Лимит на добычу косули составил 2589 особей, из них 1861 животное старше 1 года и 728 до года. У благородного оленя лимит добычи назначен в 1015 особей, 843 – старше 1 года, 172 – младше. У лосей – 394 особи, 336 – старше 1 года, 58 – до 1 года. Также стали известны лимиты на добычу кабарги (2763), дикого северного оленя (685), соболя (20486), рыси (304), медведя (640) и барсука (417). Об этом сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
В Бурятии утвердили лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Необычную павлиноглазку заметили в Нерчинске
Особенно его заинтересовали гуннские артефакты
Экзамены проходят 2 дня – 22 и 23 июля
Населённый пункт был изолирован из-за вспышки коронавируса после похорон
Её приоритетами станут развитие человеческого капитала и создание комфортной среды для жизни
В скором времени в арбитражном суде республики рассмотрят вопрос о признании банкротом ещё одного застройщика
Родители постарались сделать для детей это время запоминающимся
Они освободились условно-досрочно
Баярма Зодбоева с юмором отреагировала на вчерашнюю публикацию
Рисунки сделали осуждённые
Стали известны новые подробности пребывания Стивена Сигала в Иволгинском дацане
Жители отдалённых посёлков не могут выбраться на «большую землю», а в магазинах уже нет товаров первой необходимости
В республике передали штормовое предупреждение
В электронный вид переведут 50 книг
На полигоне прошли занятия по огневой подготовке