Мужчине грозила административная ответственность
Постановлением районного суда житель Бурятии был признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции. Мужчину обвинили в том, что он не выполнил требование полицейского предъявить паспорт.
Однако сам он сумел обжаловать решение районного суда в Верховном суде Бурятии. Здесь мужчина доказал, что выполнил требование полицейского о паспорте. Поэтому оснований для привлечения его к административной ответственности нет.
- Верховный суд Бурятии отменил постановление районного суда и прекратил производство по делу за отсутствием в действиях состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе суда.
Житель Бурятии доказал, что показывал паспорт полицейскому
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