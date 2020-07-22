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Житель Бурятии доказал, что показывал паспорт полицейскому

Житель Бурятии доказал, что показывал паспорт полицейскому
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине грозила административная ответственность

Постановлением районного суда житель Бурятии был признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции. Мужчину обвинили в том, что он не выполнил требование полицейского предъявить паспорт.

Однако сам он сумел обжаловать решение районного суда в Верховном суде Бурятии. Здесь мужчина доказал, что выполнил требование полицейского о паспорте. Поэтому оснований для привлечения его к административной ответственности нет.

- Верховный суд Бурятии отменил постановление районного суда и прекратил производство по делу за отсутствием в действиях состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе суда.

суд полиция
 
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