Житель Бурятии доказал, что показывал паспорт полицейскому

Мужчине грозила административная ответственность



Постановлением районного суда житель Бурятии был признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции. Мужчину обвинили в том, что он не выполнил требование полицейского предъявить паспорт.



Однако сам он сумел обжаловать решение районного суда в Верховном суде Бурятии. Здесь мужчина доказал, что выполнил требование полицейского о паспорте. Поэтому оснований для привлечения его к административной ответственности нет.



- Верховный суд Бурятии отменил постановление районного суда и прекратил производство по делу за отсутствием в действиях состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе суда.



