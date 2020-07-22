В Улан-Удэ «взорвали» голову Ленина

Бурятский иллюстратор под ником liquidwoo в Instagram «взорвал» знаменитый памятник Владимиру Ленину, установленный на площади Советов в Улан-Удэ.
- Falling Lenin (Падающий Ленин – прим. ред.). Пробуем 3d на вкус, - так подписал видео автор.
На его странице подписчики остались в восторге от увиденного. Также видео появилось в паблике uu_news. Здесь мнение пользователей Сети не было столь однозначным. Некоторые из них очень резко высказались по поводу этого видео: «Поколение жертв ЕГЭ поливает грязью советское прошлое, не понимая своим скудоумным умишком, что все благодаря чему они пользуются цивилизацией, построено при коммунистах. И образование, медицина бесплатные тоже благодаря Ленину, но ничего скоро буржуи загонят питекантропов в клетку, и это радует ахаха».
Знаменитая «голова Ленина» довольно часто подвергается фантазийной художественной обработке. Этой зимой, когда в Бурятии наблюдался дефицит медицинских масок, одну из них «надели» на Ленина. В январе, когда улан-удэнцы жаловались на плохой воздух, памятник защитили противогазом.
Прошлым летом на голову Ленина «водрузили» шляпку. В декабре 2018 года памятник «заменили» персонажем комиксов Таносом. В 2017 году Apple поменяла лица бурятского сумоиста Анатолия Михаханова и головы Ленина.
К слову, восемь лет назад бывший мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев рассказал Первому каналу, как спас знаменитый памятник от сноса.