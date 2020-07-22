Пулевик из Бурятии завоевал серебро Кубка России

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Александр Кондрашин уступил в финале мастеру спорта международного класса

Бурятские спортсмены завоевали вторую медаль на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в Московской области. Как сообщал «Байкал-Daily», серебро в малокалиберном произвольном пистолете ранее завоевала Яна Енина. Ещё одну серебряную медаль накануне взял Александр Кондрашин. Оба спортсмена занимаются в РСШОР, они воспитанники тренера Александра Степанова.

Мастер спорта Александр Кондрашин выступал в олимпийском упражнении – стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Победителем стал трёхкратный чемпион Европы среди юниоров в данном упражнении, мастер спорта международного класса Антон Аристархов (Московская область). Спортсмен из Бурятии занял второе место. Тройку лидеров замкнул кандидат в мастера спорта Антон Морилов (Республика Удмуртия).

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года Кондрашин был призван в армию, он попал в спортивную роту в морской пехоте. Служба в спортроте позволяет принимать участие в спортивных турнирах.

Этой зимой спортсмен взял золото первенства Европы в польском городе Вроцлав.

спорт пулевая стрельба Кубок России
 
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