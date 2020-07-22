Сазаны могут прожить до 35 лет
17 июля в озеро Гусиное в Селенгинском районе Бурятии выпустили 50 945 штук молоди сазана.
Это сделано для компенсации ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам. Ранее организации проводили здесь работы, в результате которых была уничтожена кормовая база для рыбы.
Молодь сазана навеской̆ 0,5 грамм была подрощена на Гусиноозёрском осетровом рыбоводном хозяйстве.
Сазан генетически предрасположен к этому месту обитания. Сазан достигает своей половозрелости в 2-5 лет, а предельный возраст сазана 30-35 лет.
По словам организаторов, такие акции являются показателем того, что организации ответственно относятся к природе.
- Выпуск молоди рыбы в водоёмы – это вклад в сохранение природного богатства Байкальского региона. Такое отношение к природе должно быть приоритетом для каждого предприятия и для каждого человека, - сообщили в Байкальском филиале ФГБУ «Главрыбвод».
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года 10 тысяч мальков сазана выпустили в озеро Байкал в районе села Турка.
В Гусиное озеро в Бурятии выпустили 50 тысяч сазанов
Общество, Фото:
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