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В Гусиное озеро в Бурятии выпустили 50 тысяч сазанов

В Гусиное озеро в Бурятии выпустили 50 тысяч сазанов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сазаны могут прожить до 35 лет

17 июля в озеро Гусиное в Селенгинском районе Бурятии выпустили 50 945 штук молоди сазана.

Это сделано для компенсации ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам. Ранее организации проводили здесь работы, в результате которых была уничтожена кормовая база для рыбы.

Молодь сазана навеской̆ 0,5 грамм была подрощена на Гусиноозёрском осетровом рыбоводном хозяйстве.

Сазан генетически предрасположен к этому месту обитания. Сазан достигает своей половозрелости в 2-5 лет, а предельный возраст сазана 30-35 лет.

По словам организаторов, такие акции являются показателем того, что организации ответственно относятся к природе.

- Выпуск молоди рыбы в водоёмы – это вклад в сохранение природного богатства Байкальского региона. Такое отношение к природе должно быть приоритетом для каждого предприятия и для каждого человека, - сообщили в Байкальском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года 10 тысяч мальков сазана выпустили в озеро Байкал в районе села Турка. 
озеро Гусиное рыба
 
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