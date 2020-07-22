Директор плодово-ягодного питомника на прогулке подрезал ветви в центре Улан-Удэ









Директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев накануне, прогуливаясь по улан-удэнскому «Арбату», подрезал неправильно растущие ветви деревьев. В машине у Чимбеева оказался секатор.Проходя мимо деревьев, он увидел, как за прошлый год и это лето подросли саженцы декоративных культур четырёхлетнего возраста: груши, ильма, сибирской яблони, клёна, полукультурки. Их высаживали работники Иволгинского питомника.- Саженцы хорошо подросли, благодаря хорошему поливу, так как они растут в центре цветочных клумб, где регулярно проводится полив. Я не смог удержаться, чтобы не провести санитарную подрезку насаждений, то есть подстричь неправильно растущие ветви, прореживание кроны, удаление слабых ветвей и устроить штамб будущих деревьев. Надеюсь, что они быстро подрастут, - написал Найдан Чимбеев на своей странице в Facebook, прикрепив к посту несколько фотографий.Также он дал рекомендации комитету городского хозяйства относительно формовки кроны деревьев: «В будущем их не стричь в виде шаров, как подстригают клёны, которые растут на Арбате, а чтобы из них выросли красивые, кустистые деревья и создавали тень в летнее время».