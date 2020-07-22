 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июля

Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке
Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке

21 Июля

Популярное

Директор плодово-ягодного питомника на прогулке подрезал ветви в центре Улан-Удэ

Директор плодово-ягодного питомника на прогулке подрезал ветви в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница Найдана Чимбеева
С собой у Найдана Чимбеева оказался секатор

Директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев накануне, прогуливаясь по улан-удэнскому «Арбату», подрезал неправильно растущие ветви деревьев. В машине у Чимбеева оказался секатор.

Проходя мимо деревьев, он увидел, как за прошлый год и это лето подросли саженцы декоративных культур четырёхлетнего возраста: груши, ильма, сибирской яблони, клёна, полукультурки. Их высаживали работники Иволгинского питомника.

- Саженцы хорошо подросли, благодаря хорошему поливу, так как они растут в центре цветочных клумб, где регулярно проводится полив. Я не смог удержаться, чтобы не провести санитарную подрезку насаждений, то есть подстричь неправильно растущие ветви, прореживание кроны, удаление слабых ветвей и устроить штамб будущих деревьев. Надеюсь, что они быстро подрастут, - написал Найдан Чимбеев на своей странице в Facebook, прикрепив к посту несколько фотографий.

Также он дал рекомендации комитету городского хозяйства относительно формовки кроны деревьев: «В будущем их не стричь в виде шаров, как подстригают клёны, которые растут на Арбате, а чтобы из них выросли красивые, кустистые деревья и создавали тень в летнее время».



деревья
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске откроют суворовское военное училище
В Иркутске откроют суворовское военное училище
Общество, 22.07.2020
Учреждение откроют на месте бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Стобалльница по ЕГЭ из Улан-Удэ: «Такого результата не ожидала»
Стобалльница по ЕГЭ из Улан-Удэ: «Такого результата не ожидала»
Общество, 22.07.2020
Выпускница, сдавшая ЕГЭ по литературе на сто баллов, рассказала о своей подготовке
Из Бурятии фирма контрабандой вывезла леса почти на три млн
Из Бурятии фирма контрабандой вывезла леса почти на три млн
Общество, 22.07.2020
Лес незаконно приобретали и вывозили в Китай
В Бурятии во время рейда выявили пьяного водителя
В Бурятии во время рейда выявили пьяного водителя
Общество, 22.07.2020
В отношении нарушителя составлен административный материал
В Бурятии родителям напомнили о безопасной перевозке детей
В Бурятии родителям напомнили о безопасной перевозке детей
Общество, 22.07.2020
Водителям и пассажирам рекомендовали использовать ремни безопасности
В Улан-Удэ воровку отыскали по отпечаткам пальцев
В Улан-Удэ воровку отыскали по отпечаткам пальцев
Общество, 22.07.2020
Женщина украла деньги у своей приятельницы
У жителя Бурятии нашли гашишное масло
У жителя Бурятии нашли гашишное масло
Общество, 22.07.2020
Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование
В Улан-Удэ сегодня очень жарко
В Улан-Удэ сегодня очень жарко
Общество, 22.07.2020
Разница температур ночью и днём составит 20 градусов
В Бурятии объявили победителей акции ко Дню семьи, любви и верности
В Бурятии объявили победителей акции ко Дню семьи, любви и верности
Общество, 21.07.2020
Были выбраны три лучшие истории о семейной жизни
В Агинском округе продолжается подготовка к «Алтаргане»
В Агинском округе продолжается подготовка к «Алтаргане»
Общество, 21.07.2020
Фестиваль был перенесён на июнь следующего года
Джидинский район Бурятии проводит онлайн-конкурс по упражнениям ГТО
Джидинский район Бурятии проводит онлайн-конкурс по упражнениям ГТО
Общество, 21.07.2020
Участвовать могут дети в возрасте от 11 до 17 лет
В Улан-Удэ антитабачная акция пройдёт полностью в онлайн-режиме
В Улан-Удэ антитабачная акция пройдёт полностью в онлайн-режиме
Общество, 21.07.2020
Обмен сигарет на яблоки был отменён по требованию Роспотребнадзора
В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию
В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию
Общество, 21.07.2020
Жители микрорайона Стеклозавод крестились целыми семьями

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^