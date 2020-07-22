Лес незаконно приобретали и вывозили в Китай
382 кубометра древесины хвойных пород на 2,87 млн рублей незаконно вывезла в Китай фирма из Бурятии. Контрабанду древесины выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ.
Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, фирма незаконно приобретала лес в Бурятии, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам. Всего фирма вывезла через железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни 322,4 кубометра пиломатериалов из сосны и 60 кубометров из лиственницы.
По фактам контрабанды лесоматериалов возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет, со штрафом до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Из Бурятии фирма контрабандой вывезли леса почти на три млн
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