Из Бурятии фирма контрабандой вывезли леса почти на три млн

Общество, Фото: пресс-служба Бурятской таможни

Лес незаконно приобретали и вывозили в Китай



382 кубометра древесины хвойных пород на 2,87 млн рублей незаконно вывезла в Китай фирма из Бурятии. Контрабанду древесины выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с УФСБ.



Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, фирма незаконно приобретала лес в Бурятии, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам. Всего фирма вывезла через железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни 322,4 кубометра пиломатериалов из сосны и 60 кубометров из лиственницы.



По фактам контрабанды лесоматериалов возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет, со штрафом до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

