В Бурятии во время рейда выявили пьяного водителя

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В отношении нарушителя составлен административный материал



В Иволгинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие. Оно было направлено на предупреждение фактов управления транспортным средствами в состоянии опьянения. Проверка водителей состоялась на въезде в село Иволгинск.



Во время мероприятия полицейскими выявлен 35-летний мужчина. Водитель мопеда был пьян. Результат освидетельствования составил 0,31 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал.



- Со всеми участниками рейда автоинспекторы провели беседы о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде. Также они попросили водителей не оставаться в стороне, если они увидят нетрезвого нарушителя. Участникам дорожного движения напомнили о возможности подачи телефонного сообщения в полицию о водителях, представляющих угрозу для окружающих, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.







