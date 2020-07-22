В отношении нарушителя составлен административный материал
В Иволгинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие. Оно было направлено на предупреждение фактов управления транспортным средствами в состоянии опьянения. Проверка водителей состоялась на въезде в село Иволгинск.
Во время мероприятия полицейскими выявлен 35-летний мужчина. Водитель мопеда был пьян. Результат освидетельствования составил 0,31 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал.
- Со всеми участниками рейда автоинспекторы провели беседы о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде. Также они попросили водителей не оставаться в стороне, если они увидят нетрезвого нарушителя. Участникам дорожного движения напомнили о возможности подачи телефонного сообщения в полицию о водителях, представляющих угрозу для окружающих, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии во время рейда выявили пьяного водителя
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