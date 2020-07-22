В Бурятии родителям напомнили о безопасной перевозке детей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водителям и пассажирам рекомендовали использовать ремни безопасности



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД совместно с представителями добровольной народной дружины напомнили водителям и пассажирам о важности использования ремней безопасности. Местом проведения мероприятия стала автодорога «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».



В ходе бесед дружинники и автоинспекторы привели примеры ДТП, в которых погибли и пострадали водители и пассажиры, которые пренебрегли ремнями безопасности. Участникам профилактической акции рекомендовали применять пассивные средства защиты даже в поездках на небольшие расстояния.



- Особое внимание организаторы мероприятия уделили вопросу безопасной перевозки детей-пассажиров. Родителей предупредили, что они несут ответственность за жизнь и здоровье юного пассажира, поэтому должны перевозить его с соблюдением правил дорожного движения и использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Также они напомнили, что за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Всем участникам профилактического мероприятия полицейские пожелали безопасного отдыха.

