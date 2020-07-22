Женщина украла деньги у своей приятельницы
16 июля в полицию обратилась 35-летняя улан-удэнка и сообщила о краже денег. Она пояснила, что пригласила в снятый в гостинице номер для распития спиртного малознакомую женщину. Когда наутро заявительница проснулась, в комнате не оказалось ни новой приятельницы, ни денег, лежавших в кармане джинсовой куртки. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
По отпечаткам пальцев подозреваемой, обнаруженных экспертом-криминалистом в помещении, была установлена её личность. Впоследствии подозреваемая – 35-летняя улан-удэнка – была задержана правоохранителями. Деньги она потратила на алкоголь и продукты.
Известно, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов своим детям. Трудоустроена.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ воровку отыскали по отпечаткам пальцев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лес незаконно приобретали и вывозили в Китай
В отношении нарушителя составлен административный материал
Водителям и пассажирам рекомендовали использовать ремни безопасности
Женщина украла деньги у своей приятельницы
Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование
Разница температур ночью и днём составит 20 градусов
Были выбраны три лучшие истории о семейной жизни
Фестиваль был перенесён на июнь следующего года
Участвовать могут дети в возрасте от 11 до 17 лет
Обмен сигарет на яблоки был отменён по требованию Роспотребнадзора
Жители микрорайона Стеклозавод крестились целыми семьями
Перед Стивеном Сигалом били кости, показывали борьбу, а сам он удивлял знанием японского языка. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Остальные летние кафе и веранды города работают по рекомендациям Роспотребнадзора
Также они появятся в наиболее популярных пригородных поездах Иркутской области
Уже начались тренировки на стадионах и в спортивных школах края