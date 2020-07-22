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В Улан-Удэ воровку отыскали по отпечаткам пальцев

В Улан-Удэ воровку отыскали по отпечаткам пальцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина украла деньги у своей приятельницы

16 июля в полицию обратилась 35-летняя улан-удэнка и сообщила о краже денег. Она пояснила, что пригласила в снятый в гостинице номер для распития спиртного малознакомую женщину. Когда наутро заявительница проснулась, в комнате не оказалось ни новой приятельницы, ни денег, лежавших в кармане джинсовой куртки. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

По отпечаткам пальцев подозреваемой, обнаруженных экспертом-криминалистом в помещении, была установлена её личность. Впоследствии подозреваемая – 35-летняя улан-удэнка – была задержана правоохранителями. Деньги она потратила на алкоголь и продукты.

Известно, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов своим детям. Трудоустроена.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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