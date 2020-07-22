Разница температур ночью и днём составит 20 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля по республике местами кратковременные дожди, днём грозы. Ветер восточный 5-10, днём местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17, по северо-востоку 2-7, днём 32-37, местами по Прибайкалью, северо-востоку и юго-западу 22-27 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью 14-16, днём 34-36 тепла.
В Улан-Удэ сегодня очень жарко
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