В Улан-Удэ сегодня очень жарко

Разница температур ночью и днём составит 20 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля по республике местами кратковременные дожди, днём грозы. Ветер восточный 5-10, днём местами порывы до 15-20 м/с.



Температура ночью 12-17, по северо-востоку 2-7, днём 32-37, местами по Прибайкалью, северо-востоку и юго-западу 22-27 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью 14-16, днём 34-36 тепла.



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