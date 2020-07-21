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В Бурятии навестили семьи, нуждающиеся в пожарных извещателях

В Бурятии навестили семьи, нуждающиеся в пожарных извещателях
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Бурятии инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводят противопожарные инструктажи в жилом секторе

Особое внимание гражданам, входящим в «группу риска», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Так, накануне в Курумканском и Джидинском районах сотрудники МЧС совместно с представителями отделений социальной защиты и работниками государственной противопожарной службы провели профилактический рейд. Специалисты напомнили жителям основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

- Люди в доступной форме получают необходимую полезную информацию, советуются, как лучше обустроить жилье, чтобы избежать беды. Мы в свою очередь проверяем противопожарное состояние дома, указываем на необходимость принятия мер по устранению выявленных нарушений, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Баранов.

Также межведомственная группа посетила семьи, нуждающиеся в установке пожарных извещателей. Они предназначены для раннего обнаружения и оповещения о задымлении в помещениях. Такие устройства реагируют на дым на ранней стадии, когда возгорание можно потушить подручными средствами. Представители отделений социальной защиты дали рекомендации, как получить материальную помощь на приобретение пожарных извещателей, ремонт печного отопления и электропроводки.

Ежегодно в республике четверть пожаров происходит в жилье – на таких пожарах гибнут люди, и уничтожается нажитое имущество. Чаще всего это происходит из-за нарушения правил установки и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. 
пожарные МЧС
 
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