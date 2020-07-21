 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки

В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
Общество, 
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»

Конкурс проходил в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога. Конкурс проводился для привлечения внимания людей к проблеме избыточного образования полиэтиленовых отходов, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

На конкурс поступили экосумки, выполненные в различных техниках и из разных материалов. Работы были как индивидуальные, так и семейные. Жюри отметило, что качество пошива сумок и их оформление весьма порадовали.

Победители и призёры получат подаркм.

Результаты конкурсов:

1 место. М. Саяна, экосумка «Любимая походная сумка»;
2 место. Ц. Арья, экосумка «Я и кролик Реппи – путешественники»; Б. Туяна, Б. Мэдэгма, Б. Бато, экосумка «Байкал»;
3 место. Ё. Злата и Ольга, экосумка «Цветочная полянка».


конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
Общество, 21.07.2020
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
Общество, 21.07.2020
Победителям вручили грамоту
Иркутск и Улан-Удэ не вошли в список городов, где возобновят международные полёты
Иркутск и Улан-Удэ не вошли в список городов, где возобновят международные полёты
Общество, 21.07.2020
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов
В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
Общество, 21.07.2020
Самцов заманивают в ловушки с запахом самки
Глава Бурятии предлагал молодёжи сфотографироваться со Стивеном Сигалом
Глава Бурятии предлагал молодёжи сфотографироваться со Стивеном Сигалом
Общество, 21.07.2020
Появилось видео со вчерашней встречи голливудской звезды в Улан-Удэ
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Общество, 21.07.2020
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
Общество, 21.07.2020
В учреждении проходит месячник бурятского языка
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Общество, 21.07.2020
На единую схему ливневых канализаций нужны колоссальные девять миллиардов рублей
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество, 21.07.2020
В Забайкальском национальном парке дотушивают лесной пожар
В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
Общество, 21.07.2020
27 июля в Загорске проведут гидравлические испытания теплосетей
В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
Общество, 21.07.2020
Видео сняли в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^