В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»
Конкурс проходил в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога. Конкурс проводился для привлечения внимания людей к проблеме избыточного образования полиэтиленовых отходов, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
На конкурс поступили экосумки, выполненные в различных техниках и из разных материалов. Работы были как индивидуальные, так и семейные. Жюри отметило, что качество пошива сумок и их оформление весьма порадовали.
Победители и призёры получат подаркм.
Результаты конкурсов:
1 место. М. Саяна, экосумка «Любимая походная сумка»;
2 место. Ц. Арья, экосумка «Я и кролик Реппи – путешественники»; Б. Туяна, Б. Мэдэгма, Б. Бато, экосумка «Байкал»;
3 место. Ё. Злата и Ольга, экосумка «Цветочная полянка».
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