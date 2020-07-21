В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»



Конкурс проходил в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога. Конкурс проводился для привлечения внимания людей к проблеме избыточного образования полиэтиленовых отходов, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».



На конкурс поступили экосумки, выполненные в различных техниках и из разных материалов. Работы были как индивидуальные, так и семейные. Жюри отметило, что качество пошива сумок и их оформление весьма порадовали.



Победители и призёры получат подаркм.



Результаты конкурсов:



1 место. М. Саяна, экосумка «Любимая походная сумка»;

2 место. Ц. Арья, экосумка «Я и кролик Реппи – путешественники»; Б. Туяна, Б. Мэдэгма, Б. Бато, экосумка «Байкал»;

3 место. Ё. Злата и Ольга, экосумка «Цветочная полянка».





