Фестиваль был перенесён на июнь следующего года
В Агинском Бурятском округе продолжаются работы по подготовке и организации XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Ремонтно-строительные работы проходят по запланированному графику.
Весной администрацией Агинского района был заключен контракт для проведения ремонтных работ по подготовке конюшни и ипподрома села Амитхаша к проведению конноспортивных соревнований. Сейчас на ипподроме идут работы по огораживанию территории. Рабочие занимаются установкой металлического забора и его дальнейшей покраской. Кроме этого, проводится ремонт конюшни, где ведутся работы по обустройству и улучшению условий содержания лошадей.
Также в рамках подготовки к фестивалю благоустраивается восточная часть села Амитхаша. На сегодняшний день работы почти завершены: проведено уличное освещение, заканчиваются бетонные работы по установке забора и подходит к завершению кладка кирпичами столбов ограждения.
Напомним, что в этом году в связи со распространением коронавирусной инфекции распоряжением правительства Забайкальского края проведение «Алтарганы» было перенесено с июля 2020 года на июнь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского района.
В Агинском округе продолжается подготовка к «Алтаргане»
Общество, Фото:
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