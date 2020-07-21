В Агинском округе продолжается подготовка к «Алтаргане»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского района

Фестиваль был перенесён на июнь следующего года



В Агинском Бурятском округе продолжаются работы по подготовке и организации XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Ремонтно-строительные работы проходят по запланированному графику.



Весной администрацией Агинского района был заключен контракт для проведения ремонтных работ по подготовке конюшни и ипподрома села Амитхаша к проведению конноспортивных соревнований. Сейчас на ипподроме идут работы по огораживанию территории. Рабочие занимаются установкой металлического забора и его дальнейшей покраской. Кроме этого, проводится ремонт конюшни, где ведутся работы по обустройству и улучшению условий содержания лошадей.



Также в рамках подготовки к фестивалю благоустраивается восточная часть села Амитхаша. На сегодняшний день работы почти завершены: проведено уличное освещение, заканчиваются бетонные работы по установке забора и подходит к завершению кладка кирпичами столбов ограждения.



Напомним, что в этом году в связи со распространением коронавирусной инфекции распоряжением правительства Забайкальского края проведение «Алтарганы» было перенесено с июля 2020 года на июнь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского района.

