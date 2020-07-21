Победителям вручили грамоту
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии осуждённые состязались в перетягивании каната.
В турнире приняли участие осуждённые из всех отрядов, по три человека от каждого. Между ними развернулось серьёзное противостояние. Команде, занявшей первое место, вручили почётную грамоту.
- Перетягивание каната - это командный вид спорта, в котором участники команд действуют сообща для достижения общей цели. Играя в команде, осуждённые развивают социальные навыки – общение, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и избегать конфликтов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителям вручили грамоту
Таких районов оказалось восемь
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов
Баярма Зодбоева опубликовала трогательный пост
Самцов заманивают в ловушки с запахом самки
Появилось видео со вчерашней встречи голливудской звезды в Улан-Удэ
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино
В учреждении проходит месячник бурятского языка
Сергей Зверев приехал на отдых в Аршан
На единую схему ливневых канализаций нужны колоссальные девять миллиардов рублей
В Забайкальском национальном парке дотушивают лесной пожар
Сумма гранта составила 637 тысяч рублей
27 июля в Загорске проведут гидравлические испытания теплосетей
Видео сняли в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе
Занятное зрелище наблюдали в Байкало-Ленском заповеднике во время мониторинга численности животных