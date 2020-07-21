В Бурятии осуждённые перетягивали канат

Победителям вручили грамоту



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии осуждённые состязались в перетягивании каната.



В турнире приняли участие осуждённые из всех отрядов, по три человека от каждого. Между ними развернулось серьёзное противостояние. Команде, занявшей первое место, вручили почётную грамоту.



- Перетягивание каната - это командный вид спорта, в котором участники команд действуют сообща для достижения общей цели. Играя в команде, осуждённые развивают социальные навыки – общение, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и избегать конфликтов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



