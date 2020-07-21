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В Бурятии осуждённые перетягивали канат

В Бурятии осуждённые перетягивали канат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителям вручили грамоту

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии осуждённые состязались в перетягивании каната.

В турнире приняли участие осуждённые из всех отрядов, по три человека от каждого. Между ними развернулось серьёзное противостояние. Команде, занявшей первое место, вручили почётную грамоту.

- Перетягивание каната - это командный вид спорта, в котором участники команд действуют сообща для достижения общей цели. Играя в команде, осуждённые развивают социальные навыки – общение, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и избегать конфликтов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

осужденные
 
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