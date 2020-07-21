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В Забайкалье возобновили работу спортивные объекты

В Забайкалье возобновили работу спортивные объекты
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Уже начались тренировки на стадионах и в спортивных школах края

На территории Забайкальского края возобновлена работа спортивных объектов при условии соблюдения рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано ранее губернатором региона Александром Осиповым.

- Тренировочный процесс запущен на территории стадионов «Юность» и «Юность-2», а также на открытых площадках стадиона «Локомотив». Кроме того, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» продолжила тренировки сборная команда Забайкальского края по стрельбе из лука, которая входит в состав сборной команды России. В спортивной школе олимпийского резерва №2 Забайкальского края уже тренируются тяжелоатлеты, хоккеисты, регбисты и легкоатлеты. Также возобновили свою работу спортивные школы олимпийского резерва по боксу и биатлону, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Также министр отметил, что с 9 июля начали работу фитнес-клубы и спортивные центры. Все они должны соблюдать меры безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, в регионе заработали автошколы, секции дополнительного образования, библиотеки, открылись летние веранды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край спорт спортивные объекты коронавирус
 
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