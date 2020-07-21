Таких районов оказалось восемь
По состоянию на 16 июля, в рамках программы «На Дальний Восток» в управление Росреестра по Бурятии поступило более 3,5 тысяч заявлений на получение «дальневосточного гектара». В пресс-службе управления Росреестра озвучили самые востребованные и наименее популярные районы среди получателей бесплатной земли.
Наиболее активно формируются земельные участки на территории Кабанского (708 заявлений), Тарбагатайского (513), Иволгинского (489), Кяхтинского (414), Прибайкальского (361) и Селенгинского (299) районов.
Менее востребованы участки на территориях Северо-Байкальского, Баунтовского, Муйского, Баргузинского, Хоринского, Кижингиского, Джидинского и Еравнинского районов.
Федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность. Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.
В августе 2019 года программа начала работу и в Бурятии, вошедшей в состав ДФО. Сначала бесплатные земельные участки могли получить только жители республики, с 1 февраля 2020 года такая возможность появилась у жителей остальных регионов ДФО, с 1 августа 2020 года участки станут доступны всем жителям страны.
Программа «Дальневосточный гектар» действует до 1 января 2035 года. Землю можно оформить бесплатно на сайте «НаДальнийВосток.РФ».
Названы самые невостребованные среди «гектарщиков» районы Бурятии
Общество, Фото:
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