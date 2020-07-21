Остальные летние кафе и веранды города работают по рекомендациям Роспотребнадзора
В Забайкальском крае проверили летние кафе и веранды, открытые 9 июля, на соблюдение правил безопасности в период пандемии. Сотрудниками министерства экономического развития региона выявлено одно грубое нарушение.
- Летние кафе и веранды города работают именно так, как это рекомендовано краевым Роспотребнадзором, - рассказала сотрудник министерства экономики региона Юлия Афанасьева. - Персонал носит маски и перчатки, имеется запас дезсредств. Лишь в одном кафе мы нашли нарушение, причём грубое. Хозяйка веранды не направила уведомление о начале работы заведения, хотя читала постановление. Пришлось составить акт. Будет ли штраф – решат в суде.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время зампредом правительства региона Александром Бардалеевым прорабатывается вопрос об открытии всех предприятий общественного питания в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого минэкономразвития.
В работе летних кафе Читы выявили одно грубое нарушение
Общество, Фото:
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