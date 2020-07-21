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Иркутск и Улан-Удэ не вошли в список городов, где возобновят международные полёты

Иркутск и Улан-Удэ не вошли в список городов, где возобновят международные полёты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов

Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько, сообщают «Известия».

Аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов.

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полёты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами. Улететь за границу можно будет пока только из них.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны. Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.
авиаперевозки
 
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