В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

Самцов заманивают в ловушки с запахом самки



Специалисты Центра защиты леса Бурятии провели оценку состояния леса на территории Калёновского, Оронгойского участковых лесничеств и Иволгинского лесничества. Выборочные наземные наблюдения проведены на площади 60,8 гектаров.



- Сделан маршрутный ход протяжённостью восемь километров, установлены феромонные ловушки для наблюдения за популяциями сибирского шелкопряда, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



По словам специалистов, большой плюс применения специальных ловушек состоит в том, что они позволяют своевременно определить ареал распространения вредителей.



Суть заключается в том, что на запах феромона, запах самки насекомого определённого вида, летят бабочки мужского рода, которые из ловушки уже не смогут вылететь. И по количеству оставшихся в ловушке самцов определяют численность этого вида. Как рассказывают лесопатологи, не успев настроить ловушку, бабочки буквально пикируют в неё как бомбардировщики.



Проверку феромонных ловушек планируется проводить с периодичностью 7–10 дней, на протяжении лёта вредителей.

