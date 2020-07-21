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В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом

В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
Общество,  Фото:Центр защиты леса Бурятии
Самцов заманивают в ловушки с запахом самки

Специалисты Центра защиты леса Бурятии провели оценку состояния леса на территории Калёновского, Оронгойского участковых лесничеств и Иволгинского лесничества. Выборочные наземные наблюдения проведены на площади 60,8 гектаров.

- Сделан маршрутный ход протяжённостью восемь километров, установлены феромонные ловушки для наблюдения за популяциями сибирского шелкопряда, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

По словам специалистов, большой плюс применения специальных ловушек состоит в том, что они позволяют своевременно определить ареал распространения вредителей.

Суть заключается в том, что на запах феромона, запах самки насекомого определённого вида, летят бабочки мужского рода, которые из ловушки уже не смогут вылететь. И по количеству оставшихся в ловушке самцов определяют численность этого вида. Как рассказывают лесопатологи, не успев настроить ловушку, бабочки буквально пикируют в неё как бомбардировщики.

Проверку феромонных ловушек планируется проводить с периодичностью 7–10 дней, на протяжении лёта вредителей.
Лес
 
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