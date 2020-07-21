Участвовать могут дети в возрасте от 11 до 17 лет
С 13 июля в Джидинском районе Бурятии стартовал конкурс «Нам со спортом по пути. ГТО ждёт впереди!». Участие в челлендже могут принять дети в трёх возрастных категориях: 11-12 лет (III cт.); 13-15 лет (IV ст.); 16-17 лет (V ст.).
В течение двух недель участники конкурса будут выкладывать видео с выполнением базовых упражнений комплекса ГТО. Всего необходимо выполнить три наиболее подходящих вида упражнений:
- Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу – максимальное количество раз;
- Поднимание туловища из положения лёжа на спине – максимальное количество раз;
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами вперёд – чем дальше, тем лучше.
Выполненные упражнения должны быть записаны на видео. Готовый ролик обязан быть непрерывным и содержать в себе выполнение всех трёх видов упражнений (последовательность на усмотрение участника) и иметь общую продолжительность не более 4 минут.
Затем видео нужно разместить на личной странице участника конкурса в социальной сети Instagram. Ролик обязательно отправляется личным сообщением в группу @djidanews с хештегами #джида_гто_впереди #тренируйсядома #джида #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).
28 июля в селе Петропавловка на стадионе «Юность» пройдёт награждение призёров. Об этом сообщает паблик «Спорт в Джиде».
Возрастное ограничение 0+
Джидинский район Бурятии проводит онлайн-конкурс по упражнениям ГТО
Общество, Фото:
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